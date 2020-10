Zaia: «Test rapidi nelle scuole e stop alle classi in quarantena nel caso di un solo positivo»

Nuova ordinanza regionale annunciata dal Presidente Luca Zaia in diretta Fb dalla sede della Protezione Civile di Marghera: «Tamponi rapidi nelle scuole e stop alle classi in quarantena nel caso di un solo positivo». Il Presidente Zaia ha anche spiegato che alla Regione Veneto è stato chiesto di acquistarne anche per altre regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e provincia di Trento. Per il momento non ha escluso ulteriori restrizioni sull'utilizzo della mascherina, come è avvenuto oggi nel Lazio dove è obbligatorio indossare i dispositivi.

