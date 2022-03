Aziende truffate durante il lockdown: le congratulazioni di Zaia per l'operazione della guardia di finanza

In merito all'operazione delle fiamme gialle di Padova che ha portato, su disposizione della Procura di Rovigo, a tre misure cautelari per altrettante persone ritenute appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa di numerosi operatori economici durante la pandemia il presidente della Regione ha espresso la propria soddisfazione.

Il commento

«È incredibile pensare che mentre la nostra comunità dimostrava, e continua a dimostrare, un impegno senza precedenti a tutti i livelli nel contrastare la pandemia, c’è chi potrebbe averne approfittato per portare avanti un piano criminoso e consumare truffe ai danni del prossimo. Esprimo le mie congratulazione al personale della guardia di finanza e alla magistratura inquirente per la brillante indagine condotta - ha detto Luca Zaia - Ancora una volta dobbiamo un grazie alle forze dell’ordine che non solo dimostrano che non c’è spazio per chi ritiene di operare illecitamente ma anche perché sono la tutela di tutti quei cittadini e imprenditori che, tra mille difficoltà, vivono e lavorano onestamente».