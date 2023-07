Derubano Zalone e Peghin se la prende con il sindaco Giordani: «Per lui va tutto bene»

«Dopo gli episodi da arancia meccanica del Forcellini della settimana scorsa, un altro episodio sulle cronache nazionali non fa fare certo una bella figura alla nostra città: Checco Zalone derubato appena arrivato a Padova prima di uno spettacolo. Ma secondo l’amministrazione tutto va bene. La nostra è una città sicura ed accogliente». Il tweet è di Francesco Peghin, oggi consigliere comunale d'opposizione e presidente del Calcio Padova. Peghin, che un anno fa perdeva le elezioni contro Sergio Giordani da candidato sindaco del centrodestra, cita l'episodio avvenuto venerdì scorso che ha coinvolto il comico pugliese prima dell'esibizione a Piazzola sul Brenta, dove ha portato il suo show "Amore+Iva".

Sicurezza

Era stato lo stesso Zalone a raccontare l'episodio sul palco e in due giorni la notizia ha avuto una ribalta nazionale, ripresa da tutti i quotidiani e tv. La vicenda quindi riapre il dibattito sulla sicurezza a Padova, anche se sotto il post dello stesso Peghin c'è chi dubita: «Francesco a me la cosa sembra strana per un professionista del mondo dello spettacolo che gira con staff, pulmini e security...» scrive Daniele Zanetti, anche lui candidato consigliere nel 2022, tra tanti commenti che invece approfittano per criticare l'amministrazione Giordani.