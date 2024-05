Zan in corsa per le Europee, Giordani: «Importante per la città»

Se anche alle Europee ci fosse il voto disgiunto, per il sindaco Sergio Giordani non ci sarebbe alcun dubbio, preferenza ai candidati padovani. Una possibilità non ancora prevista, naturalmente. Essendo però lui un civico, come ricorda in ogni occasione, non è poi così strano che dopo averlo visto partecipare al lancio della campagna elettorale di Carlo Pasqualetto, in corsa con la lista di Azione, il primo cittadino di Padova non abbia voluto mancare mancare anche all'appuntamento patavino del senatore Alessandro Zan. Al Pedrocchi, a dare sostegno all'esponente del Partito Democratico, oltre al sindaco ci sono diversi componenti della giunta e del consiglio comunale. C'è il vice sindaco Andrea Micalizzi, l'assessore Antonio Bressa, le assessore Margherita Colonnello e Cristina Piva, ci sono i consiglieri comunali Elvira Andreella, Pietro Bean e Nereo Tiso e soprattutto, tanti militanti e sostenitori.

Il sindaco ha portato elogiato il lavoro di Alessandro Zan soprattutto per quanto riguarda le battaglie sui diritti civili. Poi ha sottolineato l'importanza che avrebbe per la città essere rappresentata a Bruxelles. «Io sono orgoglioso di avere il sostegno di quessto territorio dove è cominciato anche il mio percorso politico. Sono contento del sostegno che c'è riguardo la mia candidatura, l'obiettivo è quello di contribuire a costruire una Europa che deve essere più giusta, più solidale, più equa. Dobbiamo lavorare per avere una politica estera comune, come anche un fisco. Non è accettabile che multinazionali facciano accordi con singoli governi per pagare meno tasse. Risorse che invece potrebbero usate per il bene comune», fa notare Zan.

«Vorrei una Unione Europea che, come durante la pandemia, è stata vicino ai suoi abitanti nel momento del bisogno, investendo 1000 miliardi di cui 200 destinati all'Italia. Peccato che il Governo non riesce o non vuole spenderli, risorse europee che potrebbero importanti. Il Comune di Padova ha usato i fondi del Pnrr, altri in Veneto non lo hanno fatto così bene. Per questo si può e si deve lavorare meglio». Per Zan è incomprensibile lo slogan scelto da Salvini in questa campagna elettorale: «Siamo in una zona di frontiera, non possiamo chiuderci. Pensiamo alle aziende piccole e medie, del nostro territorio. Bisogna dar loro gli strumenti per crescere in modo sostenibil», ha detto Zan.«Una politica estera comune in cui l'Europa parli con una voce forte e autorevole. C'è bisogno di una Europa che porti stabilità e pace in un mondo dove scoppiano focolai e guerre, ogni giorno».

Infine una battuta sul generale Vannacci, col quale si è scontrato in un talk show in tv. «Questa persona non ha nessuna credibilità nell'esercito e nelle forze armate, è uno strumento di Salvini, neppure della Lega. Vannacci esprime concetti che sono totalmente fuori dall'alveo costituzionale. E' un discredito per l'esercito e per le nostre forze armate». Zan giudica negativamente la scelta di candidarlo: «Che la Lega utilizzi una persona così per solleticare i peggiori bassi istinti delle persone, francamente è una operazione che ha una grande responsabilità politica. E' la rappresentazione di un pericolo di una destra che sempre di più usa immagini, slogan e frasi che esprimono concetti razzisti e discriminatori, fuori dalla Costituzione».