L'ex presidente della Camera di Commercio Zilio entra in Forza Italia

I segnali c'erano tutti da un po'. Da più di un anno, anche se solamente attraverso i canali social, il profilo era quello di un capo dell'opposizione all'amministrazione Giordani. Nel 2017 era ad un passo ad essere il candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle, dopo un ammiccamento con il centrodestra, mentre oggi, a 71 anni, dopo i mandati da presidente di Ascom e di Camera di commercio, diventa vicesegretario di Forza Italia. Lui è Fernando Zilio, una vita spesa per la collettività e spesso con incarichi pubblici di rilievo, attratto ora Flavio Tosi nel partito fondato da Silvio Berlusconi, che ogni settimana pesca un jolly. Zilio non ha ruoli "eletti" da popolo, ma può diventare una spina nel fianco di Sergio Giordani e della sua giunta anche da fuori dal Consiglio comunale, perchè si tratta di una figura moderata, ma che conosce a fondo le carte, la macchina amministrativa e anche il recente passato della politica padovana.

Le parole di Tosi e Zilio

«Zilio è uno che ha messo soldi pesanti nella città quando era presidente della Camera di Commercio - dice Flavio Tosi - .Padova è una città ferma, a cui manca la visione e servono persone competenti e credibili. Esattamente come è il nostro partito». E la squadra è pronta ad allargarsi: Presto ci saranno novità, i coloqui sono in corso». E il prossimo potrebbe essere l'ex leghista, Fabrizio Boron. «La città ha bisogno di un'opposizione seria» ha aggiunto Zilio, evidentemente critico almeno verso una parte dell'attuale minoranza a Palazzo Moroni.