Zoccarato: «La giunte del passato hanno giocato a dadi con i soldi dei padovani»

«Mentre tutti i candidati promettono soldi a destra e a manca senza spiegare ai padovani come intendano finanziare le loro promesse, noi di Alternativa stiamo analizzando attentamente il bilancio comunale. Ebbene, il Comune di Padova spende quasi 3 milioni di euro in interessi passivi di spesa corrente, cioè rate di mutui e prestiti contratti in questi anni, una cifra davvero considerevole dati i tassi d’interesse attuali». La voce è di Chiara Zoccarato, candidata sindaca di Alternativa. «Assieme ad Elena Varotto, candidata nella lista di Alternativa - prosegue la candidata - abbiamo scoperto che i revisori dei conti hanno segnalato più volte la presenza di un mutuo con un tasso stellare del 4,4% perché legato ad un contratto derivato. Gli amministratori del passato hanno infatti giocato a dadi con i soldi dei padovani stipulando un contratto del genere che fissa un tasso del 4,4% se il tasso di riferimento euribor a 6 mesi non supera il 7%. Ecco: il tasso euribor, oggi, è addirittura negativo a -0,18%. E’ incredibile che la giunta Giordani non voglia mettere mano agli orrori del passato - chiude Zoccarato - ,In un contesto del genere la prima cosa che faremmo al governo del comune sarebbe quello di applicare le normative nazionali che consentono di rinegoziare i mutui degli enti locali con gli istituti di credito per investire i risparmi nelle vere priorità dei padovani e non per ingrassare i bilanci delle banche».