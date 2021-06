Zona bianca: anche il consiglio torna in presenza

Lunedì 28 giugno, dalle ore 18, si terrà la seduta del Consiglio Comunale che dopo mesi si svolgerà in presenza. Nonostante si sia passati in “zona bianca”, resta comunque alta l'attenzione rispetto alla pandemia.

Presenza

Per la necessità di rispettare ancora le norme di distanziamento e di affollamento in caso di riunioni ed eventi e quindi per assicurare un’adeguata distanza, la seduta sarà riservata ai soli Consiglieri che si distribuiranno per l’intera Sala Consiglio, compreso lo spazio riservato al pubblico che per questi motivi non potrà essere presente. Sarà invece come sempre possibile la diretta streaming dal sito Padovanet.it.