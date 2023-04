Prealpi orobiche, Bonfadini alla seconda di Crz

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La Coppa Rally ACI Sport di seconda zona si prepara a mettere in campo uno degli eventi più attesi dell'intera stagione, il Rally Prealpi Orobiche, e ad un appuntamento così sentito per l'ambiente non poteva di certo mancare Manuel Bonfadini. Il pilota di Monselice, impegnato quest'anno nella rincorsa al titolo tra le vetture di classe K10 che si tradurrebbe quindi nel pass per l'accesso alla finale nazionale, è pronto a mettere da parte gli impegni professionali della sua Assoclub Motorsport, per tornare al volante. Sempre affiancato dall'inseparabile Valentina Gentilini il portacolori di Bluthunder Racing Italy si presenterà ai nastri di partenza con la Peugeot 106 Rallye Kit Car curata dalla propria struttura. “Il Prealpi Orobiche è uno dei rally più attesi in seconda zona” – racconta Bonfadini – “quindi ci aspettiamo un elevato livello di concorrenza ma dovremo essere bravi a leggere la situazione. Il nostro obiettivo primario resta sempre quello di portare a casa il maggior numero di punti, se vogliamo puntare al titolo in seconda zona. Il pacchetto che avremo a disposizione sarà sempre lo stesso, dalla vettura alla naviga ed ai ragazzi che mi seguiranno in campo gara. Siamo pronti per affrontare questa nuova sfida, cercando di fare del nostro meglio, come sempre del resto.” Scorrendo la provvisoria della CRZ in zona due la fotografia della classifica riporta un Bonfadini al secondo posto tra le K10, ad una sola lunghezza da Chiodo, per una partita più che aperta. “Nella classifica di campionato” – sottolinea Bonfadini – “siamo dietro al leader, per un solo punto, quindi ottenere un buon risultato qui ci permetterebbe di poter prendere il comando tra le K10. Sarà determinante per noi perchè, saltando il Lanterna di Giugno per impegni di lavoro concomitanti, ritorneremo in gara soltanto ad inizio Luglio, con il Coppa Valtellina.” Una trasferta che si potrebbe già rivelare determinante, in chiave futura, per il pilota patavino, pronto ad affrontare la due giorni bergamasca che conterà una prima frazione, quella di Sabato 22 Aprile, incentrata sulle prove speciali di “Altino” (2,80 km) e di “Selvino” (10,55 km). Alla Domenica seguente, 23 Aprile, la sfida si sposterà sulla “Valserina corta” (10,30 km), sulla ”Valtaleggio” (15,00 km), sulla “Valserina lunga” (12,90 km) e, di nuovo, sulla “Valtaleggio”. “Abbiamo solamente potuto immaginarci la gara” – conclude Bonfadini – “perchè, causa impegni di lavoro, siamo riusciti a guardare solo qualche video, giusto per farci un'idea della tipologia di percorso che dovremo affrontare. Sembrerebbe molto veloce e largo quindi, rispetto a vetture più grandi, patiremo un pochettino. Sarà anche una gara di transito per noi perchè, dal Coppa Valtellina, avremo importanti aggiornamenti sulla nostra vettura. Qui avremo la stessa configurazione del Laghi e confidiamo, soprattutto, di non commettere gli stessi errori della prima gara. In bocca al lupo a me ma speriamo che questo non mi morda troppo forte.”