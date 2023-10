il progetto diversabili vigontina san paolo mette al centro l’inclusione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Al via la terza stagione del Progetto DiversAbili, nato con la finalità di includere i ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale ai tesserati della Scuola Calcio Elite della Vigontina San Paolo di Vigonza (PD). Ad oggi 9 ragazzi tesserati si allenano regolarmente ogni settimana e durante la stagione calcistica 2023/24 parteciperanno alle competizioni (Fisdir e Special Olimpics Italia) vivendo un’esperienza di “normalità”. “Essere differenti è normale, anche nello sport. - afferma Cristian Bozzato, Presidente della Vigontina San Paolo - Sono particolarmente orgoglioso ed emozionato che la Società che rappresento abbia intrapreso un progetto tanto importante quanto ambizioso da un punto di vista sociale, ma soprattutto umano, tanto è quello che i ragazzi “diversabili” riescono a trasmettere a tutti noi. Tre anni fa siamo partiti con un unico ragazzo, Davide Vignando, ormai la nostra bandiera. A fine ottobre la squadra sarà protagonista a Palermo del Campionato Italiano di Calcio a 5. Un grazie di cuore va a Eurointerim Spa che sostiene il progetto”. Eurointerim Spa Società Benefit, Agenzia per il Lavoro con Sede nazionale a Padova, si è subito dimostrata particolarmente interessata al progetto “Per Eurointerim – come afferma Luigi Sposato, Presidente di Eurointerim Spa – è importante favorire la condivisione e l’inclusione a 360° dei ragazzi con disabilità e permettere la crescita di questo progetto impegnativo e straordinario. Dal 2022 siamo anche Società Benefit e siamo, come sempre, impegnati a migliorare il contesto nel quale operiamo e attenti alle tematiche sociali”. Presso il campo sportivo di Busa di Vigonza la partenza ufficiale della stagione alla presenza del Sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, del Presidente della Vigontina, Cristian Bozzato, del Presidente di Eurointerim Spa, Luigi Sposato, dei ragazzi della squadra, degli allenatori e dello staff.