Ride for children: dal Piemonte al Veneto, in sella alla solidarietà per i pazienti dell’oncoematologia pediatrica di padova

Sono 6.400,00 gli euro consegnati ieri a Team for Children O.D.V. dal gruppo di ciclisti partito all’alba di venerdì 29 settembre da Crissolo (CN), ai piedi del Monviso, con destinazione Padova. Per il secondo anno, Cristian B., Sergio G., Stefano G., Stefano V., raggiunti da Mattia X. a chiusura dell’ultima tappa, hanno macinato mille chilometri passando per Torino, Valenza, Pavia, Cremona, Ferrara, il Parco del Delta del Po, Chioggia, la Riviera del Brenta, Mira e Stra, arrivando a Padova nella mattinata di ieri, domenica 1 ottobre. Ad accoglierli all’ingresso del Day Hospital dell’Oncoematologia Pediatrica una delegazione di Team for Children O.D.V. e il Prof.Gianni Bisogno, Medico Oncologo Responsabile del “Progetto Adolescenti” presso l’Oncoematologia Pediatrica di Padova. Dalla montagna al mare, lungo il fiume Po i riders hanno completato la seconda edizione della staffetta in bici battezzata “Ride for Children” e promossa da un gruppo di amici e colleghi con il desiderio di unire la passione per i lunghi percorsi in sella alla bici all’aiuto dei bambini con gravi patologie. Una grande sfida, per collegare idealmente il Nord Italia da Ovest a Est, che ha impegnato i riders per due giorni senza sosta per portare un messaggio di speranza e far sentire meno soli i bambini e le loro famiglie nella lotta contro la malattia, condividendo l’obiettivo di riscuotere contributi con il passaparola. L’edizione 2023 si è arricchita di una novità: l’ultima parte del percorso, da Strà all’ospedale di Padova, è stata percorsa dai riders insieme a un gruppo di runners che si sono cimentati in una mezza maratona sul loro stesso itinerario. ”Abbiamo vissuto la seconda edizione di Ride for Children tra paesaggi meravigliosi, insieme ad amici e colleghi che ci hanno rallegrato e supportato in ogni momento, sempre baciati dal sole e dalla brezza autunnale. Concludiamo la nostra staffetta con le gambe pesanti ma con il cuore pieno di gioia e con qualche consapevolezza in più: grazie all'adesione di grandi runners che si sono uniti a noi in una mezza maratona finale il nostro gruppo è cresciuto, perché la solidarietà è contagiosa! - dichiara Stefano Gobetti, promotore dell’evento - “Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo a sostegno delle attività e dei progetti dell'associazione Team for Children che da anni collabora con la Clinica di Pediatria dell'Ospedale di Padova, con la consapevolezza che il nostro simbolico passaggio del testimone possa diventare un aiuto concreto per i piccoli e giovani pazienti e le loro famiglie nella lotta contro i tumori infantili, perché i bambini e i giovani sono il nostro futuro." La donazione di “Ride for Children” permetterà a Team for Children, che dal 2009 collabora con i medici del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova, di supportare concretamente il progetto “Stranger Teens”, dedicato ai pazienti oncologici adolescenti (13-18 anni). La cifra raccolta potrebbe generosamente aumentare grazie ai contributi arrivati nelle 48h di durata dell’evento (ma non ancora accreditati), mentre il gruppo di ciclisti macinava km in diretta Facebook. Inoltre, è possibile ancora contribuire attraverso una donazione libera a Team for Children O.D.V. (IBAN: IT71P0306912167100000002946, causale “Ride for Children”).