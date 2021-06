Da oggi si può servire al chiuso, gli agriturismi riaprono a pieno regime

Riaprono a pieno regime i 179 agriturismi padovani. Dopo mesi di fermo totale, poi di limitazioni nei week-end e infine di coprifuoco serale, con perdite per oltre 1,2 miliardi di euro dall’inizio della pandemia a livello nazionale, da martedì 1 giugno si può tornare a tavola sia all’aperto che al chiuso nelle aziende ricettive agricole. Ancora per una settimana sarà in vigore il coprifuoco fino alle 23.

Il commento

«Le riaperture decise dal Governo – spiega il presidente di Cia Padova, Roberto Betto – rappresentano l’inizio della ripresa per le nostre attività agrituristiche. Purtroppo, le scelte sull’orario serale hanno penalizzato fortemente tali strutture, dato che la distanza dalle aree urbane e metropolitane ha reso quasi impossibile la cena e il ritorno a casa entro le 22». L’alternanza di “aree a colori” ha avuto effetti negativi per gli agriturismi: a differenza dei ristoranti, nei mesi scorsi mesi non hanno potuto trovare soluzioni alternative. «Durante la settimana – aggiunge il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini - gli stessi agriturismi non prediligono il menu mensa per i lavoratori. Sono invece specializzati per offrire un servizio che sia anche un’esperienza. Ecco perché – aggiunge - se la curva dei contagi proseguirà la sua discesa, anche grazie al buon andamento della campagna vaccinale, potremo finalmente ricominciare a frequentarli. Noi abbiamo un’associazione, Turismo Verde, che raccoglie e tutela il lavoro degli agriturismi – conclude - Ma tutti, andando a mangiare in queste strutture, possono aiutare anche il lavoro degli agricoltori, che è quello di guardiani del territorio, di manutentori del paesaggio agricolo, di produttori di eccellenze».