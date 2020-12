Il Monkey Business propone per Capodanno un menu componibile: ecco come fare

Indeciso su cosa mangiare a Capodanno? Niente paura, il Monkey Business propone un menu ad hoc per l'ultimo dell'anno.

Scarica il menu del cenone di Capodanno del Monkey Business

«Indeciso su cosa mangiare a Capodanno? Abbiamo la soluzione!», a confermarlo è il Monkey Business, il locale padovano di via Trieste. La proposta è quella di farsi da soli il menu e per chi è indeciso si può anche optare per una mezza porzione di tutto.

Quando viene consegnata la cena?

«Si può comporre il cenone senza pensieri, viene portato il 31 dicembre in giornata con tutte le istruzioni su come rigenerarlo».

Se si è indecisi tra i vari piatti e se uno li vuole tutti?

«Con 80 euro si ha uno smezzo di ogni proposta».

Cos’è uno smezzo?

«È una mezza porzione dedicata a chi si accontenta di poco e a chi non si accontenta mai. Due smezzi fanno un piatto, ma nessuno ti vieta di prenderne tre!».

Insomma, pare sia una soluzione che mette tutti d’accordo e per capire nel dettaglio di cosa si tratta vi consigliamo di scaricare qui il menu.