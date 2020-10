«Ai fornelli mi lascio travolgere da nuove idee», Davide Tangari presenta i nuovi menu del Valbruna

Sono stati sdoganati i nuovi menu del Ristorante: i piatti in carta riconducono ad una alta cucina alla portata di tutti, pulita e misurata, con pochi ingredienti e netti sapori, a base di pesce. La degustazione prevede un percorso da 11 o 5 portate che spazia sul mondo dello chef a 360° dal pesce alla carne, dal dolce al salato da prendere così com'è: «La mia è una cucina di contrasto tra ragionamento e impulso - racconta Davide Tangari -. Parto da riflessioni che ho ben chiare in testa, ma poi quando sono tra i fornelli mi lascio travolgere da nuove idee e così nascono i miei piatti»,

Menu à la carte

È un menu che profuma di mare, vento e sole la novità di Valbruna Ristorante: a partire da martedì 22 settembre il pesce è servito sulle tavole con un nuovo menu à la carte.

La brigata del Valbruna, infatti, da questo autunno ha voluto focalizzare la propria strada su una cucina che meglio racconta la propria identità. Per Davide Tangari, poi, il pescato e il mare sono suoi grandi amori, una "cosa seria" dall'acquisto alla cottura, interpretandoli alla sua maniera.

Vento in poppa per i crudi di mare con una proposta che racchiude 6 perle in un complesso Acquario - Gambero con sorbetto di cipolla di Tropea, Scampo con crema di zucca e riduzione di Campari, Carpaccio di ricciola e gel di lime, Carpaccio di branzino con cocco avocado e aglio solo, cozze con maionese all’arancia e caffè, Spaghetti di seppia, edamame e mandorle - abbinati a complementi idonei per meglio esaltare le singolarità ittiche.

I piatti in carta riconducono ad un’alta cucina alla portata di tutti, pulita e misurata, con pochi ingredienti e netti sapori e qualche idea stimolante come i Ravioli al nero ripieni di cacio e pepe, tartare di seppia, crema di mais o le Capesante scottate, crema di zucca e polvere di guanciale; accanto ecco alcuni piatti classici come il Calamaro ripieno con broccoli e acciughe o la Catalana di granchio reale

Menu degustazione Davide 360°

Se il menu alla carta riveste quindi un ruolo di “alta cucina alla portata di tutti”, ecco che può divenire un trampolino di lancio per avvicinare il pubblico alla cucina più elaborata e di contrasto del menu degustazione Davide Tangari 360°. «La mia è una cucina di ragionamento e di impulso - racconta Davide Tangari -. Parto da riflessioni che ho ben chiare in testa ma poi quando sono tra i fornelli mi lascio travolgere da nuove idee e così nascono i miei piatti ».

Un percorso di 11 portate che spaziano a 360° dal pesce alla carne, dal dolce al salato da prendere così com'è, senza lasciarsi ingannare da nomi come “Ajo e Ojo”, perché talvolta quello che arriva non è sempre quello che ci si aspetta. Un percorso che permette di cogliere tutta la creatività di Davide Tangari, una gimcana tra provocazione e seduzione.

Un piatto che esprime le capacità e i fondamenti dello chef è l'antipasto Soffritto, che nasce da una rivisitazione del classico battuto della nostra cucina, dove ogni elemento è esaltato nel suo sapore: lo scalogno è cotto in cartoccio nelle braci per rilasciare quel gusto leggermente tostato; alla base è unita una salsa ridotta di succo di carota realizzato come una kombucha, qualche goccia di olio al sedano, il tutto spolverato con “sale di sedano”. Particolare è la Tartare di asino con capperi di sambuco, tapioca al garum di avannotti di trota, prugnolo, erba oliva, dove il garum è interamente realizzato in Valbruna.

Ma non sveliamo altro!

Non ci rimane da dire che accanto alla versione integrale vi è anche il Menu Davide 360° in forma ridotta, 5 portate per chi preferisce un approccio più soft.

Per entrambi i menu è previsto un abbinamento tra vini, cocktail e i nuovi fermentati realizzati dal direttore di sala Christian Lorenzato e dal Bartender Andrea Camparmò, drink che fondono tecniche di cucina e mixology realizzate con distillati, fermentati made in Valbruna, liquori, “spezie liquide” e ingredienti da tutto il mondo.