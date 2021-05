Gustoteca: il nuovo ristorante in via Venezia 106

Martedi? 1 giugno, in Via Venezia 106, zona “Stanga”, punto nevralgico della citta?, sede di numerose aziende e uffici, aprira? il nuovo locale “Gustoteca”. Dalla pausa pranzo lavorativa al momento di svago per giovani e famiglie, Gustoteca, come recita il suo motto, si pone l’obiettivo di regalare un momento “buono, senza pensieri” a tutti i suoi clienti, gustandosi - in tutti i sensi e con tutti i sensi – un meritato momento di pausa.

Tutto è studiato: adatto anche per i pià piccoli, ma non solo

Il locale nasce dall’esperienza di tre imprenditori rodigini ed e? frutto del loro know-how maturato anche attraverso altri locali ristorativi, uno ad Adria, uno a Castelfranco Veneto. Oltre alla proposta enogastronomica, grande importanza e? stata riservata alla cura dell’interior design del locale, dallo stile con un’eco scandinava: molto legno naturale, design pulito e green, ambiente luminoso. Infine, grande plus del locale e? lo spazio dedicato ai bambini: una ludoteca anch’essa curata nel design, con tanti giochi per tutti: dalla vasca delle palline e i cavalcabili gonfiabili per i piu? piccini, fino ai videogiochi touch per i bambini piu? grandi.

La cucina

Ristorante di cucina mediterranea dal design ricercato, ma anche caffetteria, area business break, shop, sala riunioni e ludoteca: per un’esperienza buona e senza pensieri, a 360 gradi.

Orari

A partire dal 1 giugno il locale restera? aperto per sette giorni su sette, dalle 7.30 alle 23.30.

Gustoteca

+39 331 403 9616

prenota.padova@gustoteca.it

Via Venezia 106 - 35129 Padova

La Gastronomia SRL - P.I. /C.F. 01591040298

Sede operativa: Via Venezia 106, - 35129 Padova (PD)

Sede legale: Via Murazze, 38/G Porto Viro (RO) lagastronomiasrl@legalmail.it - CODICE SDI SUBM70N padova@gustoteca.it - www.gustoteca.it