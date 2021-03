Si mangia direttamente a casa dello chef: ecco l’Home Restaurant “Vecio Brenta” di Raffaella Volpato

Riceviamo e pubblichiamo:

"Home Restaurant, sinonimo di ristorante casalingo, si mangia all’interno o all’esterno della privata abitazione dello chef che ama cucinare per i propri ospiti. Una missione culinaria, nel proprio animo ed a favore dei commensali.

Location

Vecio Brenta, in località Villatora di Saonara (PD), è gestito dalla Chef Raffaella Volpato. Un ambiente accogliente, cordiale e amabile quanto i gusti prodotti dalle sapienti mani di Raffaella. Una bella casa singola, mattoni faccia-a-vista, un grande giardino verde fregiato da una grande piscina che, alla sera, irradia cromaticamente i commensali bene nell’intimità d’un gazebo, assecondando le pupille gustative come raramente è loro concesso.

Chef, non solo chef

Raffaella Volpato non è solo chef, è anche docente ed esperta di Visual Food ovvero dell’arte e della disciplina di rappresentazione scenografica del cibo con ingegnose tecniche, permettendo la valorizzazione della comune e casalinga pietanza, senza alterarne il gusto.

La storia

La passione di Raffaella ha origini famigliari e il suo buon sangue non mente, anzi genera nuove proiezioni culinarie con perizia, eleganza e godimento non sempre conciliabili altrove. Vecio Brenta è il sogno compiuto, una marcatura d’un Dna tramandato dalla bisnonna paterna che, a Noventa Padovana (PD), gestiva un’osteria denominata “Vecchio Brenta”.

Passo dopo passo

Raffaella Volpato inizia i suoi indipendenti passi come chef a domicilio, ottenendo soddisfazioni professionali e riconoscimenti che le consentono un quotidiano perfezionamento di tecniche e professionalità, oggi riunite artigianalmente nel suo Home Restaurant Vecio Brenta, proponendo una cucina tradizionale con piatti stagionali e con rivisitazione dell’impiattamento di giornata: proprio di giornata, perché l’abbinamento della cucina tradizionale, stagionale e le proposte della frutta e della verdura nonché delle farine avvengono mese per mese, giorno per giorno ed in base a quanto di più fresco e genuino è offerto localmente dalla generosa stagione.

Solo su prenotazione

Vecio Brenta è accessibile solo su prenotazione, non è liberamente aperto al pubblico. Concordando la data con il cliente è possibile selezionare per tempo i prodotti freschi al mattino stesso. Raffaella tiene molto alla cura del km zero ed alla massima qualità degli alimenti. La pasta fresca è solo di suo pugno.

Anche delivery

«Il servizio offerto ai miei commensali è in giorni prestabiliti ed in numero limitato, come da regole dell’Home Restaurant. Prima del Covid – dichiara Raffaella Volpato - avevamo prenotazioni per nuclei di famiglie o per gruppi organizzati. Oggi non accettiamo prenotazioni a tavola, per via delle ordinanze, ma abbiamo avviato il nostro servizio Delivery Box ovvero consegna a domicilio dei nostri Box Menù che comprendono una serie curata di antipasti, oltre due primi e il dolce in omaggio e curato personalmente dalla sottoscritta».

Info web

https://www.facebook.com/Home-Restaurant-Vecio-Brenta-106667527531911/

Cell. +39 334 57 36 528"