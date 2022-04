Un successo inarrestabile: tra i nuovi ristoranti della guida Michelin anche Incàlmo di Este

L'annuncio tramite i social non lascia alcun dubbio: "Da oggi, Incàlmo Ristorante fa ufficialmente parte della selezione nuovi ristoranti della Guida Michelin ed è consultabile sul sito e sull’app".

Ti viene voglia di tornarci

Il ristorante ad Este, in viale Rimembranze 1, è collocato all'interno dell’Hotel Beatrice e di certo dopo un inizio non dei più facili, in pieno lockdown, ora la marcia del successo è stata ingranata. Un successo che è frutto di un duro lavoro e di un'attenzione maniacale e perfetta delle preparazioni. Gusti e design si fondono in un’atmosfera rilassante, che fa sentire a casa senza far mai mancare l'attenzione verso i clienti, nonché le carinerie che fanno venire la voglia di tornarci.

Sulla strada giusta

Il post continua: "Un riconoscimento dalla guida gastronomica più rinomata del mondo che ci rende molto orgogliosi e ci ricorda che siamo sulla strada giusta, determinati e inesorabili. Sperando che siano solo i primi passi di un percorso lungo e pieno di bei panorami, ringraziamo tutti coloro che sono sempre al nostro fianco.

Vamos!

Grazie di cuore, Michelin Guide "

Info web

https://guide.michelin.com/it/it/veneto/este/ristorante/incalmo