Pranzo e cena, tutto pronto per l'accoglienza all’Antica trattoria Ballotta

Tornano ad aprirsi le porte del ristorante a Torreglia. Dopo il periodo di ferie l’Antica Trattoria Ballotta in via Carromatto apre i battenti da sabato 29 gennaio per pranzo e cena.

«La famiglia Legnaro ed il suo staff sono lieti di ripartire alla grande – ci confida Alessia Cucco -. Per voi cari clienti e amici riapriamo con felicità e desiderosi di soddisfare le vostre papille gustative».

Info e prenotazioni

0495212970

info@ballotta.it

https://www.ballotta.it/