Guida Michelin 2023: ecco le stelle, tutte in provincia, e i ristoranti con migliore rapporto qualità-prezzo

Con un numero eccezionale di 385 stelle la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno più che mai, ancora tanti giovani chef premiati con le stelle, 20 sotto i 35 anni, e in totale un numero eccezionale di nuove stelle, 40, anche in piccole località di provincia.

Le stelle

E proprio dalla provincia di Padova, una riconferma importante per Le Calandre di Rubano che viene segnalato con ben tre stelle Michielin, riconoscimento dato solo a dodici ristoranti dello stivale; non solo, nella provincia si possono trovare anche altre due stelle: rispettivamente una a Lazzaro 1915 di Pontelongo e una a Storie d'Amore di Borgoricco.

I "Bib Gourmand"

La guida Michelin ha segnalato anche i ristoranti "Bib Gourmand", dove cioè mangiar bene a costi più alla portata di tutti. Per Padova, ancora una volta si torna in provincia, con Al Palazzon di Galliera Veneta e Baracca Storica Hostaria di Trebaseleghe.