Veneto Food Excellence 2022: premiati cinque ristoranti padovani (due new entry)

Si è svolta lunedì 7 novembre, alla Fiera Cosmofood a Vicenza la premiazione di 47 ristoranti veneti di eccellenza, selezionati attraverso la comparazione delle tre guide gastronomiche più note e diffuse (Michelin, Gambero Rosso ed Espresso). L’iniziativa, denominata “The Land of Venice – food excellence” è stata organizzata da FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi / Confcommercio - del Veneto, con il patrocinio ed il contributo della Regione Veneto.

Il premio

«Il premio “Food Excellence” – ha ricordato Artelio, Presidente FIPE Confcommercio Veneto – è un segno di riconoscenza per l’immagine positiva che questi operatori danno al nostro territorio, sul piano nazionale e internazionale: un segnale di attenzione alla tenacia e alla dedizione di questi imprenditori, che la Regione Veneto ha voluto sostenere sin dalla prima edizione». Artelio ha anche ricordato come l’enogastronomia sia «un fattore trainante dell’offerta turistica regionale e il settore dei pubblici esercizi, che conta in Veneto un bacino di circa 26 mila imprese, dà lavoro a oltre 120mila persone, generando un fatturato di più di 6 miliardi di euro». I dati per la provincia di Padova sono, rispettivamente, 3.200 imprese, 15 mila lavoratori e 700 milioni di euro.

Padova

Tra i 41 ristoranti premiati a livello regionale, 5 sono della provincia di Padova (2 in più rispetto all’edizione 2021 del “Premio”):

“Le Calandre” di Rubano della famiglia Alajmo;

di Rubano della famiglia Alajmo; “Lazzaro 1915” di Pontelongo, gestito dalla famiglia Siviero;

di Pontelongo, gestito dalla famiglia Siviero; “Storie d’Amore” di Borgoricco, con lo chef Davide Filippetto e il maitre Massimo Foffani.

Le due new entry sono:

“Radici” di Padova, con lo chef-patron Andrea Valentinetti;

di Padova, con lo chef-patron Andrea Valentinetti; “Incalmo” di Este, con i titolari Michele Carretta e Ricardo Scacchetti.

Un balzo in avanti per Padova

«Per quanto riguarda Padova – dichiara Alajmo, nella duplice veste di ristoratore premiato e di Presidente provinciale APPE – c’è stato un bel balzo in avanti rispetto all’anno scorso e vedere così tanti giovani alla premiazione mi fa ben sperare per gli anni a venire».

Il premio regionale “Start&Star”

E proprio per dare un riconoscimento ai giovani imprenditori della ristorazione, è stato assegnato il premio regionale “Start&Star”, voluto dal Gruppo Giovani di FIPE-Confcommercio Veneto, che ha la finalità di premiare gli esercenti under 40 che si sono distinti per risultati e qualità imprenditoriale nell’avvio o sviluppo delle loro attività.

Per la provincia di Padova è stato premiato Andrea Allegra, socio del ristorante “Il Console” di Saccolongo. «È un vero piacere – dichiara Alessandro Lago, Presidente del Gruppo Giovani FIPE Veneto – premiare in questo contesto di prestigio i colleghi di Padova e delle altre province venete, con i quali stiamo costruendo un percorso di crescita professionale condivisa».

