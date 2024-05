Arriva il settimo medico di famiglia: «Ora abbiamo più scelta e possibilità di organizzazione»

Una buona notizia per i cittadini di Montegrotto Terme: dal 27 maggio la dottoressa Anna Businaro prenderà servizio come medico di medicina generale con un nuovo studio in Largo Traiano, 16. La dottoressa si aggiunge così come un ulteriore possibilità di scelta rispetto ai medici già in servizio: Elvio Cognolato, Susanna Corazzina, Claudia Elardo, Patrizia Mazzonetto, Giuseppe Nastrini e Salvatore Santarcangelo. La scelta del medico da parte dei cittadini può essere fatta on line sul sito www.sanitakmzero-fascicolo.it con Spid o carta d'identità elettronica (Cie) sia in presenza recandosi allo sportello amministrativo distrettuale in via Stella 116 ad Abano Terme. «L’ arrivo di un nuovo medico - afferma il sindaco, Riccardo Mortandello - è una risorsa importante per una comunità, diamo il benvenuto alla dott.ssa Businaro augurandole buon lavoro, restando a disposizione per un proficua collaborazione».