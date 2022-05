Carmignano, arrivano (finalmente) due nuovi medici di base

Sono due i nuovi medici operativi nel distretto dell’Ulss 6 di Carmignano di Brenta. La dottoressa Laura Loregiola e il dottor Manuel Michelon accoglieranno i pazienti nel centro per la salute Don Bortolo Pietro Belli. «La presenza di questi due nuovi specialisti nel territorio carmignanese è estremamente importante - si legge in una nota del Comune - .La disponibilità di un medico in base, nonostante sia un servizio essenziale per il cittadino, risulta problematica nel nostro paese. Si stima, infatti, che circa 1,5 milioni di italiani non riescano ad essere assistiti da un medico di base a causa della carenza di specialisti in questo settore. A fronte di questi dati preoccupanti, la presenza di questi due nuovi medici nel territorio carmignanese è più che mai una risorsa. Grazie alle nuove assunzioni, il distretto sanitario di Carmignano mette a disposizione dei cittadini complessivamente 13 medici di base».

L'amministrazione

Il Sindaco Eric Pasqualon si ritiene particolarmente soddisfatto e afferma: «La sostituzione con personale giovane permette di sopperire ai pensionamenti. La dottoressa Loregiola e il dottor Michelon saranno delle risorse essenziali per il nostro territorio, grazie al loro lavoro possiamo offrire a tutti i cittadini l’assistenza sanitaria che meritano». «Solo una sanità più reattiva e vicina alle famiglie consente di gestire al meglio i pazienti e di occuparsi adeguatamente di tutte le situazioni di fragilità che non richiedono cure ospedaliere - aggiunge Elisa Paiusco, assessore alle politiche sanitarie - .La pandemia, in particolare, ha messo in evidenza la necessità di una rete territoriale di medici di base che, collaborando, possono assistere efficacemente i cittadini».