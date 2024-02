Sanità in Veneto, Luca Zaia conferma Dal Ben. Allo Iov arriva Giusi Bonavina

Il presidente della Regione Luca Zaia ha nominato i nuovi direttori di aziende sanitarie e ospedaliere: praticamenti tutti confermati ma con qualche cambio. Oggi, lunedì 26 febbraio, a Palazzo Balbi a Venezia sono stati nominati i nuovi direttori generali della Sanità del Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia ha rivelato i nomi dei 13 dg per il prossimo biennio. Allo Iov arriva Maria Giuseppina Bonavina, sorella dell'attuale assessore alla sicurezza e sport della giunta Giordani

Ecco i nomi dei nuovi direttori della Sanità del Veneto

ULSS 1 DOLOMITI: Dal Ben Giuseppe (commissario fino a maggio)

ULSS 2 MARCA TREVIGIANA: Benazzi Francesco (confermato)

ULSS 3 SERENISSIMA: Contato Edgardo (confermato)

ULSS 4 VENETO ORIENTALE: Filippi Mauro (confermato)

ULSS 5 POLESANA: Girardi Pietro, ex direttore Ulss 9

ULSS 6 EUGANEA: Fortuna Paolo (confermato)

ULSS 7 PEDEMONTANA: Bramezza Carlo (confermato)

ULSS 8 BERICA: Simionato Patrizia, ex direttrice Ulss 5 Polesana

ULSS 9 SCALIGERA: Benini Patrizia, ex direttrice IOV

AOUI PADOVA: Dal Ben Giuseppe (confermato)

AOUI VERONA: Bravi Callisto (confermato)

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO: Bonavina Maria Giuseppina, ex direttrice Ulss 8 Berica

AZIENDA ZERO: Toniolo Roberto (confermato)

Le parole di Zaia

I manager erano a suo tempo stati ingaggiati con un contratto triennale che sarebbe scaduto il 28 febbraio prossimo e rimarranno quindi in carica fino ai primi di marzo 2026. Il governatore ha confermato per il prossimo biennio tutti i manager in carica, effettuando però alcuni spostamenti sul territorio, «con il solo scopo – ha detto – di migliorare ulteriormente la performance complessiva che negli scorsi tre difficilissimi anni è stata comunque foriera di grandi risultati». «Per prorogare gli incarichi - ha precisato Zaia - abbiamo fatto un approfondito lavoro di verifica e analisi dei risultati ottenuti, per il quale ringrazio l’assessore Manuela Lanzarin e il direttore generale regionale della Sanità Massimo Annicchiarico.