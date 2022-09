Campagna di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica, visite dermatologiche gratuite a Padova

Visite dermatologiche di screening, gratuite, su prenotazione si svolgeranno sabato 24 Settembre in contemporanea in diverse città d'Italia e a Padova presso la Clinica Dermatologica - Piano terra/Ambulatori di Via Gallucci, 4 Azienda Ospedale-Università di Padova. Le visite saranno esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili, contattando il numero 02 82900619 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Campagna sensibilizzazione

La Campagna Nazionale di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica “Segnali sulla pelle” promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica) ha l’obiettivo di sostenere la diagnosi precoce della Cheratosi Attinica (AK) una lesione della pelle che può evolvere dopo i 40 anni, in carcinoma cutaneo, se non viene identificata e trattata. Le sedi preferenziali quali viso, orecchie, cuoio capelluto e dorso delle mani hanno un rischio di insorgenza maggiore della malattia in uomini e donne con capelli biondi e occhi chiari, ma anche l’esposizione solare eccessiva e l’uso di lampade abbronzanti possono essere fattori di rischio. Il Prof. Stefano Piaserico è il Dermatologo di riferimento per la Cheratosi Attinica che viene trattata nell'UOC di Dermatologia diretta dal Prof. Mauro Alaibac dell'Azienda Ospedale Università di Padova.