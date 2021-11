Città della Speranza, aperto il punto gadget natalizio per sostenere la ricerca pediatrica

Città della Speranza ed Ail Padova insieme per supportare la ricerca pediatrica. E' stato aperto il nuovo punto gadget - Parco Toys di via Turati a Limena. Si tratta di uno spazio in cui chiunque voglia contribuire alla lotta contro le malattie pediatriche troverà i panettoni, i pandori, i cesti natalizi, nonché i panettoni dello chef Campione del Mondo Davide Comaschi e tutti i gadget di Città della Speranza. Nelle giornate del 3, 4 e 5 dicembre si potranno inoltre acquistare anche le Stelle di Natale di Ail.

Camporese e Brusutti

«Da anni Città della Speranza e Ail supportano i bambini, le famiglie e gli operatori del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova – ha affermato Andrea Camporese, Presidente di Città della Speranza – ma si sa che è l’unione a fare la forza. Per questo l’appuntamento di oggi rappresenta il primo passo di una collaborazione più ampia, che grazie alla visione del presidente di AIL, Marco Eugenio Brusutti, permetterà alle nostre due realtà di lavorare con ancora maggior efficacia per il bene dei bimbi affetti da patologie oncologiche». Sulla stessa linea il commento del Presidente Ail, Marco Eugenio Brusutti: «Con grande commozione posso affermare che il nobile scopo di unirsi per la ricerca parte proprio dalla disponibilità di volontari generosi che dedicano il loro tempo, e parte della loro vita, per raccogliere fondi a sostegno di possibili nuove scoperte, nuove terapie, nuovi farmaci, regalando speranza e possibilità di vita. Questo ha un valore che non tramonta mai, anzi proprio in periodo di COVID diviene stile di vita per una società migliore che dà dignità alla persona, come ama ricordare sempre il prof. Luigi Zanesco». Il punto gadget rimarrà aperto fino a Natale.