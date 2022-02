Conad dona 32 mila euro alla clinica di Oncoematologica pediatrica

L’impegno di Commercianti Indipendenti Associati -Conad per la Comunità si arricchisce di una ulteriore iniziativa di sostenibilità sociale a Padova. La Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedale di Padova ha ricevuto da CIA-Conad la donazione da 32mila euro realizzata grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”. La cifra è stata consegnata alla professoressa Alessandra Biffi, Direttrice di Oncoematologia Pediatrica, dal consigliere di amministrazione di CIA-Conad, il socio imprenditore di Padova Denis Barichello, titolare del punto vendita di via Facciolati. La somma è stata raccolta grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, che aveva ad oggetto 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione realizzati con materiali green.Per ogni premio distribuito Commercianti Indipendenti Associati ha devoluto 50 centesimi.

Pelliconi

«Oggi esprimiamo un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria — ha commentato Maurizio Pelliconi, Presidente di Cia Conad - Commercianti Indipendenti Associati. — Siamo Persone oltre le cose ed è grazie a iniziative come questa che possiamo esprimere il nostro valore concreto per il territorio, andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso il futuro. Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i nostri Clienti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di collezionamento solidale dimostrando attenzione, sensibilità e generosità».

Partnership

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano. L’iniziativa, condotta a livello nazionale da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia. Nel territorio di CIA-Conad (Veneto, Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Milano e Repubblica di San Marino) il totale delle donazioni è stato di 222mila euro, di cui 32mila euro alla Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova.

Cia

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2021 si è attestato a 2,45 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2020. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita al 31 dicembre del 2021. Il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa circa 11mila persone.