Congresso nazionale, a Padova si riuniscono i ginecologi dell'Ageo

Il Covid-19 e la vaccinazione in gravidanza, quella patologia misconosciuta che è l’endometriosi, le nuove frontiere della contraccezione, le ultime evidenze in materia di menopausa, la terapia ormonale sostitutiva, l’importanza del microbiota intestinale, la patologia ostetrica e fetale, le novità sui test genetici non invasivi, l’oncologica ginecologica sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso del Congresso Nazionale Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri (Ageo) che torna a Padova dopo dieci anni, per affrontare alcuni degli argomenti più scottanti e attuali che ruotano attorno alla figura del ginecologo. L’appuntamento è per il 31 marzo, il 1 e il 2 aprile al padiglione 11 della Fiera di Padova (ingresso cancello C), con il XX Congresso nazionale Ageo, dal titolo “La specificità del ginecologo ambulatoriale per la salute della donna”. Attesi oltre duecento ginecologi provenienti da tutta Italia. Proprio a Padova nel 1996 è nata Ageo per volontà di alcuni ginecologi tra cui Francesco Libero Giorgino, Antonella Agnello, Maurizio Benato, Daniela Licori, Mario Chizzolini, che sentivano la necessità di valorizzare la figura del ginecologo operante nel territorio in strutture pubbliche o private o come libero professionista nel proprio studio.

Antonella Agnello

«Le tematiche che affronteremo in questo Congresso, dedicato alla memoria di Francesco Libero Giorgino, spaziano dalla ginecologia all’ostetricia, ma il carattere distintivo - sottolinea la dottoressa Antonella Agnello, referente Ageo per il Veneto, responsabile Ginecologia Synlab Veneto, presidente del Convegno insieme al prof. Giovan Battista Nardelli - è l’approccio che deve e vuole essere finalizzato all’attività di ginecologi che tutti i giorni devono prendersi cura delle donne di ogni età in una realtà ambulatoriale. È proprio questo tempo che abbiamo vissuto che ha sottolineato l’importanza del nostro ruolo nel territorio per sostenere le donne disorientate di fronte alla patologia e alle scelte vaccinali».

Specialisti

Sono oltre 12mila in Italia gli specialisti in Ginecologia, di cui circa 1.200 in Veneto. Tra i presenti al Congresso, la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia medica dell’Ospedale San Raffaele Resnati di Milano, fondatrice e presidente della Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna onlus, il professor Angelo Cagnacci, presidente della Società Italiana per la Menopausa, il dottor Gianfranco Jorizzo, coordinatore nazionale del Percorso nascita per il Ministero della Salute e delle Linee di indirizzo per le complicazioni in gravidanza, la dottoressa Silvia Von Wunster, direttore del reparto di Ginecologia dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo (Bergamo), dottor Maurizio Benato, componente del Comitato Nazionale di Bioetica, don Dante Carraro, direttore Medici con l’Africa Cuamma, professoressa Vincenza Bruni, direttore del Servizio di Ginecologia Infanzia e Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, la dottoressa Metella Dei, esperta in ginecologia endocrinologica in particolare dell’adolescenza, il professor Paolo Simioni, direttore dell’Unità per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie trombotiche ed emorragiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, il professor Roberto Tozzi, direttore della Clinica ostetrico-ginecologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, la dottoressa Silvia Visentin, dirigente medico Ginecologia e ostetricia Ospedale di Padova, la dottoressa Nadia Gussetti, esperta in malattie infettive in gravidanza.