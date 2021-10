A scuola il cuore non si ferma, ecco il "dream team" degli operatori di primo soccorso

Il progetto nasce dal generoso dono di defibrillatori automatici esterni ad alcune scuole cittadine da parte dell’associazione cardiotrapiantati italiani (Acti) di Padova. Negli anni di gestione dell’Ambulatorio Trapianti dell’Uoc di Cardiochirurgia di Padova da parte della cardiologa Angela Fraiese, i pazienti sono stati incoraggiati a praticare attività sportiva. In occasione dei giochi europei di atletica per Trapiantati di Cuore o Polmone del giugno 2018, i pazienti cardiotrapiantati di Padova rifondarono l’Acti-Sede di Padova e si misero in luce, conquistando un ricco medagliere. Quell’evento fu una miccia che cementò il rapporto tra loro e infuse in loro il desiderio di ricambiare in qualche modo l’immensa opportunità di nuova vita che avevano ricevuto.

Dream Team

Di fronte al loro entusiasmo è stato naturale per la Fraiese fondere le sue due anime di medico di emergenza e di cardiologo dei trapianti. E’ nata così l’idea di creare un “dream team” di giovani cardiotrapiantati, operatori di primo soccorso certificati dall’American Heart Association , in grado di contribuire all’istruzione di circa 300 ragazzi delle scuole cittadine all’uso dei Dae, al massaggio cardiaco e alla ventilazione con maschera.

Il percorso

Nulla sarebbe stato possibile senza una commovente gara di generosità da parte dell’Acti, della Cardiochirurgia e del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedale Università di Padova, e del Rotary Club Padova. L’equipe che ha ideato questo progetto va dalla Dr.ssa Fraiese, al Prof. Gerosa, al P.S. con il Dott. Cianci, la Dott.ssa Pizziol e il Dott. Bortoluzzi (istruttori certificati dall’Aha).