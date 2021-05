In doppia cifra: Kinesis Medical Center festeggia i primi 10 anni di attività

Dieci anni nel segno della salute e dello sviluppo: Kinesis Medical Center ha spento le prime dieci candeline.

Kinesis Medical Center

Un traguardo raggiunto tastando con mano i frutti dell'intensa attività della famiglia Ercolino, dei dipendenti dell'azienda e dei numerosi professionisti che con la loro collaborazione preziosa hanno contribuito e tuttora contribuiscono alla crescita e all'ampliamento dei servizi sanitari della struttura. L'avventura di Kinesis è iniziata nel 2011, aprendo il poliambulatorio di medicina riabilitativa e fisioterapica presso il Centro Diemme, ad Albignasego, con un'area di riabilitazione e una palestra medica di circa 500 metri quadri, la più grande in tutto il Veneto. Negli anni l'area che ha avuto lo sviluppo maggiore è stata sicuramente quella poliambulatoriale, partendo dell'idea che una maggiore offerta specialistica ed una selezione accurata dei professionisti avrebbe garantito un servizio di eccellenza ai nostri pazienti. Molti medici hanno così iniziato a collaborare con la struttura, permettendo

l’attivazione di nuove branche mediche ed una gamma di servizi sanitari sempre più ampia e completa. Lo scoppio della pandemia non ha interrotto questo percorso di consolidamento e di crescita, al contrario. Nel 2020 sono stati avviati nuovi importanti servizi, sia per la necessità di completare il processo di digitalizzazione dell'azienda sia per compiere un ulteriore passo avanti sul fronte dell'offerta sanitaria.

Novità

Ecco allora la nascita del CESPV, Centro Scoliosi e Patologie Vertebrali di Padova, primo centro privato specialistico nel trattamento delle patologie vertebrali in età evolutiva ed adulta sul territorio regionale, che ha visto, peraltro, l’attivazione in esclusiva su Padova del servizio di Radiofrequenza Pulsata (PRF), innovativa soluzione nel trattamento del dolore che trova applicazione in molte patologie. Ancora, il 2020 ha visto l’inizio di una ristrutturazione interna dei locali per la creazione di una sala chirurgica, su cui Kinesis ha deciso di investire come scommessa per il futuro. Quest'ultima ha come obiettivo l'erogazione dei servizi di chirurgia ambulatoriale senza ricovero, in particolar modo nell'ambito ortopedico, dalla chirurgia della mano al Shoulder Team, punto di riferimento innovativo per il trattamento delle problematiche dolorose di spalla, e della chirurgia estetica, a completamento dei numerosi servizi fisioterapici, riabilitativi ed ambulatoriali, offrendo al paziente un servizio sanitario sempre più completo. In tutto questo, sicura fonte di soddisfazione, Kinesis continua a riconoscere nei pazienti e nel suo staff di medici, professionisti e collaboratori il fulcro di tutta l'attività ed è essenzialmente a loro che rivolge un sentito grazie. Il nostro percorso virtuoso in questi dieci anni di attività è stato possibile grazie a tanta esperienza, all'ammodernamento tecnologico, all'acquisto di nuove strumentazioni, alla miglioria degli ambienti ma soprattutto al valore delle persone, vero motore di sviluppo dell'azienda. Con il proposito di proseguire ancora nella crescita sia umana che professionale nel prossimo decennio.