Appello di Giordani ai farmacisti: «Spingiamo per il vaccino, ma garantiamo i tamponi a tutti»

Da domani 15 ottobre entra in vigore l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Chi non è vaccinato ed ha la necessità di certificare il suo stato di negatività al virus, può sottoporsi ad un tampone. In previsione dell'aumento della loro richiesta, il sindaco Sergio Giordani ha inviato oggi una lettera alle farmacie della città, ringraziandole per il servizio offerto in questi mesi ai cittadini e assicurando la massima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale nell'agevolarle in questo gravoso impegno. «Serve un ulteriore sforzo da parte di tutti, anche da parte vostra, per permettere a tutti di sottoporsi ai tamponi»

In allegato la lettera che è stata inviata in mattinata