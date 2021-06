Poliambulatorio Synlab Euganea Medica, inaugurato il nuovo punto prelievi

Il punto prelievi nasce per rispondere alle esigenze del territorio, permettendo ai cittadini di trovare in un unico Poliambulatorio una gamma completa di servizi medici e sanitari con un accesso rapido ed efficiente

È stato inaugurato nel Poliambulatorio Synlab Euganea Medica in via Cristoforo Colombo 13 a Albignasego (PD), il nuovo Punto Prelievi per analisi mediche. All’inaugurazione hanno presenziato Andrea Buratti del Gruppo SYNLAB e Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego.

Punto prelievi

Il punto prelievi nasce per rispondere alle esigenze del territorio, permettendo ai cittadini di trovare in un unico Poliambulatorio una gamma completa di servizi medici e sanitari con un accesso rapido ed efficiente. Questa nuova attività si inserisce all’interno del Centro Synlab Euganea Medica, presenza storica per il territorio di Albignasego e punto di riferimento per le esigenze di salute dei cittadini in tutti questi anni. «Questa apertura» sottolinea Andrea Buratti, Direttore Area Nord SYNLAB Italia «integra la nostra offerta alla popolazione del territorio ed è finalizzata a offrire ai pazienti tutti gli strumenti e le professionalità mediche necessarie a monitorare la propria salute e mantenere il proprio benessere. Anche attraverso iniziative di sensibilizzazione ai corretti stili di vita quali, ad esempio, gli incontri per il pubblico “Spritziamo di Salute” (https://www.gruppodatamedica.net/news/incontri-spritziamo-salute/) infatti, in SYNLAB ci impegniamo quotidianamente per favorire e promuovere una “cultura della salute” che permetta alle persone di essere consapevoli e padrone del proprio star bene».

Albignasego

«Ho accettato con piacere l’invito a questa inaugurazione» dichiara il sindaco Filippo Giacinti «e ringrazio Synlab, realtà consolidata nel territorio di Albignasego, presenza imprenditoriale e sanitaria importante. Mai come in quest’ultimo anno abbiamo compreso come la salute sia un ben prezioso, da non dare mai per scontato. Un presidio sanitario nel territorio è un aiuto prezioso, in quanto fornisce la possibilità di sottoporsi a indagini diagnostiche, visite mediche e analisi, come in questa struttura inaugurata oggi». Nel Centro sarà possibile eseguire diversi tipi di esami dalle analisi del sangue, ai tamponi molecolari, dai test sierologici anticorpi Covid-19, ai pacchetti preventivi personalizzati e molto altro. Il servizio è erogato in modalità privata e sarà offerto dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 - 09.30. È possibile effettuare la prenotazione online dei prelievi su locate.synlab.it oppure scaricando l’APP MySynlab.

Synlab

SYNLAB è presente sul territorio di Padova con quattro strutture: Synlab Data Medica con il servizio di analisi mediche, radiologia e poliambulatorio per visite mediche ed accertamenti (Arcella), Synlab CEMES centro dedicato a fisioterapia e riabilitazione (Terranegra), mentre ad Albignasego Synlab Euganea Medica, struttura dedicata alla diagnostica per immagini avanzata ai servizi poliambulatoriali per visite mediche ed accertamenti, oltre alla nuova attività di analisi di laboratorio.