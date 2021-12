Inizia la campagna di comunicazione per invitare alla terza dose voluta da Giordani

Inizia oggi 13 dicembre la campagna di comunicazione dell'amministrazione comunale per invitare chi non lo ha ancora fatto a prenotare la terza dose di vaccino contro il Covid. Da questa mattina quindi si troverà su tutte le pensiline digitali alle fermate del tram e in giro per la città la cartellonistica multimediale a cui hanno prestato il proprio volto pompieri, cuochi, medici e impiegati. Nei prossimi giorni saranno affissi anche i cartelloni e i manifesti di promozione. Oltre 100 mila depliant informativi, firmati da medici padovani e dai direttori generali di Azienda ospedaliera e Ulss 6, verranno distribuiti nei prossimi giorni e consegnati nelle case di tutti i padovani. Poi cartelloni e manifesti in tutti i quartieri con un “claime” chiarissimo in cui si sovrappongono le parola “te” e “tre”, coinvolgendo sia le persone singolarmente per poi allargarsi agli affetti e a tutta Padova. I soggetti scelti rappresentano i cosiddetti eroi contemporanei, tra i i più penalizzati di questa pandemia.

Il sindaco Giordani

«Abbiamo il dovere combattere il virus con gli strumenti che la scienza ci offre e che stanno funzionando nonostante sciocchezze e fake news che certi fanno girare con enorme irresponsabilità. I vaccini funzionano, lo dimostrano tutti i dati su contagi, ricoveri, terapie intensive, decessi. Come Comune abbiamo sempre sentito il dovere di fare la nostra parte, l’informazione e la sensibilizzazione corretta è una potente opera di contrasto al virus e anche grazie a questa siamo arrivati a percentuali di vaccinati in città da record, circa il 93%. Per la prima dose abbiamo messo in campo una campagna di comunicazione imponente, ora siamo ad un altro passo decisivo per lasciarci alle spalle la pandemia, riportare tutti a proteggersi ancora con la terza dose e convincere chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi. Per questo abbiamo agito subito con una nuova grande campagna, oltre 100 mila depliant informativi che nei prossimi giorni arriveranno nelle case di tutte le padovane e di tutti i padovani e anche cartelloni e manifesti in tutti i quartieri. La terza dose rialza le nostre difese, ci protegge e i poli vaccinali efficientissimi della città sono pienamente operativi, facciamola senza attendere perché la salute è un bene assoluto e perché così facendo alzeremo tutti assieme uno scudo contro la pandemia difendendo tutta la nostra comunità. Ringrazio chi ha collaborato con il suo autorevole parere al materiale informativo, ringrazio chi ci ha messo la faccia, faccia che ho voluto mettere anche io, perché nelle scelte decisive un Sindaco ha il dovere di mostrare con chiarezza da che parte sta e io sto coi medici, con la scienza, con la salute sempre dalla parte di Padova che dobbiamo tutelare in ogni modo».