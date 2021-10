L'ordine dei Medici dà l'esempio: tutti vaccinati con la terza dose

Era già stato annunciato nei giorni scorsi: il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova ha ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid, oggi, sabato 23 ottobre all’Ospedale Militare di Padova.

Crisarà

«La terza dose è assolutamente necessaria – ha affermato il Presidente dell’Ordine dei Medici Dottor Domenico Maria Crisarà –. Proprio per ribadire questo concetto con i membri del Consiglio abbiamo deciso di andare insieme a ricevere la terza dose. Desideriamo dare un segnale positivo e rassicurare quanti ancora sono dubbiosi sul vaccino anti Covid. Non siamo ancora fuori dalla pandemia. E il moltiplicarsi dei casi di malattia in questi giorni lo dimostra. Per questo dobbiamo cercare di convincere chi nutra dubbi o timori sulla necessità di vaccinarsi per sconfiggere il pericolo di una ulteriore recrudescenza della pandemia con l’approssimarsi dei mesi freddi. Siamo certi che ne usciremo, ma solo se siamo uniti.»