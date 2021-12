Lotta al Covid, i 5 comandamenti di Antonella Viola a partire dall'obbligo vaccinale

L'immunolaga tarantina, ma padovana d'adozione e direttrice scientifica della Città della Speranza, Antonella Viola, da tempo ormai scrive sulle sue pagine social una sorta di rubrica di aggiornamento sul Covid. Ospite fissa in tv, Viola è molto seguita anche online e per questo ha deciso di aggiornare quasi quotidianamente i suoi post. L'ultimo contiene i suoi 5 comandamenti per provare ad uscire il prima possibile dall'emergenza sanitaria

Cose utili da fare subito (secondo la Viola)

Ecco le sue prescrizioni

1) obbligo vaccinale

2) autorizzare i richiami dai 12 anni in su

3) solo a questo punto, ridurre la durata del super green pass, perché così non si lascerà nessuno fuori, come invece accadrebbe a molti ragazzi se si facesse adesso

4) imporre l’uso delle mascherine FFP2 nei luoghi chiusi, possibilmente distribuendole gratuitamente a tutti i cittadini

5) usare il più possibile il telelavoro, per ridurre la possibilità di contagio nei mezzi pubblici e negli uffici.