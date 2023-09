Donazione all'oncologia del Mater Salutis da famiglia di una paziente curata per 10 anni

Una donazione speciale a favore dell'oncologia del Mater Salutis di Legnago: 10 tavolini da letto che verranno utilizzati dai pazienti del reparto diretto dalla dottoressa Marta Mandarà.

La donazione, come riporta Veronasera è stata fatta da un cittadino padovano di Montagnana, Fabio Crivellaro, su indicazione della moglie Laura, scomparsa prematuramente lo scorso maggio e in cura per 10 anni al Mater Salutis.

La consegna dei nuovi tavolini, del valore di 1.300 euro, è avvenuta lunedì scorso, 25 settembre, all'ospedale legnaghese, punto di riferimento per il territorio della Pianura Veronese e Padovana. Erano presenti, oltre al donatore, il dottor Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera (nel video insieme a Crivellaro); il dottor Marco Luciano, direttore medico ospedaliero del Mater Salutis; la dottoressa Marta Mandarà, direttrice dell'oncologia medica; il dottor Francesco Fiorica, direttore del dipartimento intraziendale dell'oncologia clinica; la dottoressa Anna Mercanti, l'oncologa che ha seguito la signora Laura; oltre alla dottoressa Carmen Tozzo, coordinatrice infermieristica.

«A nome di tutta l'Ulss 9 Scaligera intendo ringraziare il signor Fabio - ha detto Girardi - e attraverso lui estendere il ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati economicamente per questo regalo. Bello avere la riconferma di poter far affidamento sulle persone e sul legame che si crea con la struttura ospedaliera».