Presentato il progetto della nuova Casa della Salute a Noventa Padovana

Il comune di Noventa Padova accoglierà la Casa della Salute che sorgerà in via Roma a fianco alla Casa di riposo. Il tutto si snoderà in uno spazio di 850 metri quadrati. Spesa complessiva dell'opera saranno 2,3 milioni di euro. Per i diritti di superficie il Comune verserà nelle casse della Rsa 182mila euro. L'accordo definitivo è fissato per il 15 ottobre. «Confidiamo di consegnare questa magnifica opera alla collettività per la fine del 2024 - ha detto il sindaco Marcello Bano in sede di presentazione - L'amministrazione comunale che ho l'onore di coordinare ha voluto fortemente questo risultato. Ricordo a tutti che al momento del nostro insediamento non vi era alcuna traccia di progetti in tal senso. E' di fatto farina esclusiva del nostro sacco». Il disegno generale dell’intervento è molto semplice: l’edificio viene posizionato nella porzione meridionale del lotto, in modo da rispettare il vincolo monumentale e garantire comunque un maggiore distanziamento dalla strada di accesso.



La porzione settentrionale diventa quindi un vero e proprio filtro, che accoglie il sistema dei parcheggi per i dipendenti e l’utenza debole così come un’importante area verde. Per quanto riguarda i parcheggi, infatti, si è stabilito con la Stazione Appaltante di considerare solamente quelli destinati ai lavoratori, all’utenza debole, ai fornitori e alle emergenze, dirottando gli utenti al più grande parcheggio pubblico che si attesta tra via Roma e i campi sportivi. Il piccolo parcheggio all’interno dell’area di progetto è poi com- pletato da un’area verde che ospita anche un’area attrezzata per il gioco. L’inserimento dell’opera nel contesto ambientale risulta quindi “leggero”, attraverso il consumo limitato di suolo e l’offerta di opportuni e adeguati spazi di sosta ai futuri utilizzatori.La nuova Casa della Comunità si inserisce in maniera armoniosa all’interno del lotto, grazie a una serie di alberature che consentono di schermare l’edificio sia rispetto alle aree contigue, sia rispetto alle radiazioni solari durante l’estate, soprattutto sul fronte meridionale. L’edificio si sviluppa su un unico livello fuori terra. Tale scelta, per quanto possa essere letta come un eccessivo consumo di suolo, presenta invece molteplici benefici: in particolare, la fruibilità e l’accessibilità della Casa risultano ottimali, in quanto non vi è complessità dei percorsi di utilizzo. Anche dal punto di vista della prevenzione incendi, in caso di emergenza, l’esodo risulta molto più fluido. Inoltre, dal punto di vista funzionale ed economico il progetto risulta ottimizzato per l’assenza degli elementi di collegamento verticale. Infine, il maggior sviluppo in pianta sul suolo verrà compensato dal trattamento a verde estensivo del sistema di copertura. La nuova Casa della Comunità offre 18 locali ad esclusivo utilizzo delle funzioni sociosanitarie.