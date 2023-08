Nuovo ambulatorio di Medicina Generale al Centro Servizi Giusto Antonio Bolis

Attivato un Ambulatorio di Medicina Generale al C. S. G. A. Bolis di Selvazzano Dentro PD (Piazza Beatrice De Claricini), sede del Centro Servizi per Anziani di AltaVita-IRA. L’ambulatorio è operativo dal 21 agosto. Responsabile del nuovo servizio, reso possibile grazie all’intesa fra l’Aulss 6 Euganea e AltaVita-IRA, è la dott.Teresa Filosa, dirigente medico, specialista in Chirurgia Generale. L’ambulatorio sarà aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: lunedì 9.30-12.30, martedì e mercoledì 14.30-17.30, giovedì 9.30-12.30 e venerdì 9.30-14.