Sanità, l'ospedale di Padova tra le eccellenze per assistenza e cure erogate»

«E’ con grande orgoglio che evidenzio che, nel ristretto novero delle migliori Aziende Ospedaliere d'Italia, compaiono entrambe le nostre strutture pubbliche del Veneto: le Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona. Una conferenza delle performance sul tipo di assistenza e cura erogate e sull’accessibilità ai servizi sanitari. Valori che negli ospedali di Padova e del Veneto - mi preme sottolineare - si affiancano alla ricerca scientifica e all’innovazione medica. Non è un caso se qualche giorno fa proprio a Padova abbiamo assistito al trapianto ‘record’ di un cuore fermo da venti minuti, primato mondiale. O se Verona guidi molte classifiche nei trapianti d’organo e nella cura di malattie rare. Siamo consapevoli di avere professionisti e strutture di eccellenza, ma riconoscimenti come questo possono dare ulteriore slancio», rende noto il Presidente della Regione del Veneto cogliendo l’occasione per complimentarsi con i direttori generali delle due Aziende Ospedaliere venete e per ringraziare tutto il personale, sanitario e non.

Zaia

«Non ci adagiamo certo su questi risultati: ho chiesto ai manager della nostra sanità un ulteriore sforzo, soprattutto nell’attività assistenziale e nella ‘presa in carico’ del paziente. La chirurgia e la medicina sono davvero ad un livello d’eccellenza, in Veneto, e possono confrontarsi con i migliori ospedali del mondo. Ma il quid in più è proprio dare la sensazione ai pazienti di una presa in carico a 360 gradi, anche nelle fasi considerate erroneamente meno importanti, o burocratiche, del processo di cura. Si sta lavorando duramente su questo: non basta la certificazione dell’eccellenza, serve sempre lo sguardo oltre, verso ulteriori obiettivi» termina il Presidente.