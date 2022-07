Una qualità della vita migliore, con una chirurgia polmonare meno invasiva

Un percorso formativo denominato Miprep per l'insegnamento delle tecniche chirurgiche mininvasive di resezione polmonare, promosso in tutta Italia dal dottor Federico Rea, direttore della Divisione Chirurgica toracica e Centro trapianto pomone del Policlinico universitario di Padova, ha riscosso il consenso del governatore Luca Zaia, che ha riferito: «Gli interventi chirurgici non si misurano solo dalla loro riuscita, ma anche dalla qualità della ripresa del paziente nel post-operatorio. Nel caso del tumore al polmone la chirurgia mininvasiva si rivela fondamentale, riducendo i danni dalle incisioni, che in passato comportavano invece molto dolore e una difficile ripresa dopo l’operazione. Grazie a questa tecnica toracoscopia mininvasiva - ha proseguito Zaia - i pazienti possono lasciare l’ospedale dopo due, tre giorni giorni, con meno dolore e con una qualità di vita sensibilmente migliorata.

Ecco perché un percorso formativo altamente qualificato, per l’insegnamento delle tecniche chirurgiche mininvasive di resezione polmonare si rivela fondamentale». Il governatore ha concluso: «La formazione e la condivisione del sapere medico non influiscono solo sulla vita dei pazienti, ma determinano anche il progredire stesso della medicina».

Nato 4 anni fa a Padova, Miprep ha l’obiettivo di diffondere su tutto il territorio nazionale un corso di formazione per chirurghi toracici non ancora esperti nella chirurgia toracoscopia per consentire di fare esperienza teorica e pratica in diversi centri, condividendo poi il proprio lavoro su una piattaforma online per approfondire ulteriormente la formazione.