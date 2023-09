Un ospedale a cielo aperto chiamato "Prato della Valle"

Si aprono ufficialmente lunedì 4 settembre le prenotazioni alle visite gratuite, ai check-up e agli appuntamenti speciali della seconda edizione di Dì Salute Weekend, l’evento dedicato a prevenzione, salute e benessere, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre in Prato della Valle, a Padova. Dì Salute Weekend “fa” anche quest’anno prevenzione gratuita con le principali associazioni, fondazioni e realtà sociosanitarie del territorio, pronte a fornire al pubblico una serie di controlli e visite su prenotazione o ad accesso libero.

Il programma degli eventi

Il programma prevede inoltre un ricco cartellone di eventi speciali, nel segno del benessere. Il pubblico potrà infatti cimentarsi nella Camminata Metabolica, con i trainer specializzati, provare il Risveglio Yoga con gli insegnanti del Centro Shakti, la Mindfulness con l’associazione Angolo, la passeggiata Mens sana in corpore sano nei luoghi di cura di Padova con l’ULSS6 Euganea, oltre alle tante attività sportive delle palestre Be Aktive. Non mancheranno gli assaggi di cucina vegetale gourmet di Humamy, i laboratori didattici per bambini e tanto altro ancora.

Controlli in tutta sicurezza

I controlli si svolgeranno, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e della privacy, all’interno di ambulatori mobili, nella grande tensostruttura di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova e nei gazebo attrezzati. Al centro del “villaggio della salute” di Prato della Valle sarà, inoltre, allestito lo spazio per gli eventi speciali e le iniziative sportive. La manifestazione è realizzata grazie all’attività dei medici, infermieri e volontari che prestano servizio nelle due giornate in piazza e al sostegno degli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa. L’evento, organizzato dalla testata Dì Salute, in collaborazione con il Comune di Padova, gode del patrocinio di Regione del Veneto, Azienda Ospedale-Università Padova, Istituto Oncologico Veneto, ULSS 6, Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova.