Prevenzione del tumore al seno, al via la campagna Lilt 2021

Padova e provincia tornano a colorarsi di rosa. A partire da sabato 2 ottobre inizia la campagna per la prevenzione del tumore al seno organizzata dalla Lilt di Padova con il patrocinio di Provincia, Camera di Commercio, Università, Ascom e la collaborazione di Croce Verde e Generali Italia, con le sue agenzie di Padova e Provincia. Un’onda rosa che da Palazzo Santo Stefano si irradierà per il centro della città e i Comuni del territorio con un programma di eventi e iniziative di sensibilizzazione presentato dal presidente della Provincia di Padova Fabio Bui e dal presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Padova, Dino Tabacchi. La campagna che si svolge per tutto il mese di ottobre, è dedicata alla sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno che ancora oggi ancora colpisce una donna su otto.

Le date

L’inaugurazione di “Lilt for Women 2021” sarà il prossimo 2 ottobre. Fin dal mattino davanti a Palazzo Moroni verrà allestito un info point e un ambulatorio mobile. Nel pomeriggio al Caffè Pedrocchi si terrà un momento di intrattenimento e informazione dove Stefania Miotto (#lacantantelirica) chiacchiererà di sana alimentazione con il medico nutrizionista dello Iov Maria Teresa Nardi e, successivamente, di sport con la fisiatra LILT Tiziana Russo e le atlete dell’associazione Ugo – Unite gareggiamo ovunque. L’evento sarà intervallato dalle cantautrici della Daigomusic Chris Lirussi, Ilaria Feis, Annalisa Paolin, Alice Pauro e Chiara Rampazzo. La serata si concluderà alle 18.45 con l’illuminazione rosa dei palazzi delle istituzioni padovane. Dopo l’appuntamento padovano, si proseguirà a Vighizzolo d’Este, Cadoneghe, Montagnana, Casale di Scodosia, Saccolongo, Agna.

Progetto Luisa

Infine, anche quest’anno la campagna “LILT for WOMEN” a Padova sosterrà il “PROGETTO LUISA” dedicato alla prevenzione precoce del tumore al seno. L’iniziativa è rivolta a giovani donne (35-44 anni) con particolari fattori di rischio, affinché possano essere inserite in un percorso quinquennale di prevenzione gratuita. Nelle principali piazze della provincia, si potranno quindi acquistare i ciclamini LILT e sostenere, con una donazione, il percorso di una giovane donna. Chi parteciperà, avrà in dono il simbolo della campagna “LILT for WOMEN 2021”. Per entrare nel progetto Luisa è possibile inviare una mail a progettoluisa@liltpadova.it oppure scrivere un sms o whatsapp al 3483405142. Per info e prenotazioni visite: info@liltpadova.it 0498801484 (int. 4)