Pediatria s'illumina di viola nella giornata mondiale della prematurità

Anche quest’anno, come ogni 17 novembre, la Pediatria di Padova si illuminerà di viola. Il viola infatti è il colore simbolo della prematurità in tutto il mondo e, per ricordare a tutti quanto è difficile il percorso di crescita dei neonati prematuri che vengono ricoverati in un reparto di cure intensive, si illumineranno di viola diversi monumenti di molte città italiane, europee e di altri continenti.

World Prematurity Day

Questa giornata, definita anche World Prematurity Day, istituita nel 2008, è stata in seguito riconosciuta dal Parlamento Europeo e oggi è un appuntamento annuale fisso. Lo scopo di questa particolare celebrazione è sensibilizzare le persone sul tema dei neonati prematuri e aumentare la consapevolezza sulle sfide che devono affrontare questi bambini speciali che alla nascita pesano 500-1000 grammi.

Baraldi

«Sono oltre 400 i neonati prematuri che ogni anno sono accolti dalla Terapia Intensiva Neonatale di Padova e di questi circa 100 hanno un peso inferiore a 1500 grammi. Numeri che ci pongono al terzo posto in Italia per la numerosità di neonati prematuri al di sotto di 1500 grammi, con una sopravvivenza superiore alla media rispetto al Network Internazionale Vermont-Oxford - sottolinea Eugenio Baraldi, Professore Ordinario e Direttore della Terapia Intensiva Neonatale -. Grazie ai progressi della medicina, alle cure intensive e alla ricerca che si è sviluppata in questi anni, molti di questi bambini riescono a superare tutte le difficoltà. La Giornata Mondiale della Prematurità, è l'occasione per fare un grande in bocca al lupo a questi piccoli combattenti, ai loro genitori e per ricordare che specialisti dedicati e reparti all’avanguardia che accompagnino il piccolo nel suo percorso di sviluppo sono fondamentali e che il problema della prematurità e delle sue conseguenze possono oggi essere prevenuti e curati».