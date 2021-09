Dieci big dell'ospedale diventano Cavalieri della Repubblica. Tra loro Crisanti, Flor e Cattelan

Dieci medici dell'ospedale di Padova diventano Cavalieri della Repubblica. Oggi giovedì 16 settembre, alle 16.30, il Prefetto Raffaele Grassi consegnerà altre onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” conferite dal Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 2020. La cerimonia di oggi in Prefettura è dedicata al personale sanitario in gran parte dell’Azienda Ospedaliera di Padova, che durante l’emergenza sanitaria si è prodigato per salvare vite umane e per contrastare la grave crisi pandemica. Tra loro anche Crisanti e Flor, che ad aprile si erano scontrati a causa di uno studio del professore sull'efficacia dei tamponi.

I nuovi cavalieri

Marco Baiocchi

Annamaria Cattelan

Andrea Crisanti

Luigi Di Carlo

Lorella Diserò

Daniele Donato

Luciano Flor

Lucia Rossi

Ivo Tiberio

Roberto Vettor