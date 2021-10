Rischioso cluster in una casa di riposo a Conselve: 66 positivi tra ospiti e operatori

Scoppia un maxi-cluster nella casa di riposo Beggiato a Conselve: 59 ospiti e 7 operatori positivi al coronavirus. I risultati dei tamponi molecolari sono arrivato dopo la decisione della Ulss di svolgere un'indagine epidemiologia per alcune positività a tamponi rapidi riscontrate venerdì. Gli altri 39 ospiti della casa di riposo sono negativi. Tutti gli ospiti erano vaccinati e risultano paucisintomatici. Solo 3 sono ricoverati ma non in condizioni gravi. La situazione è monitorata dai medici del Distretto e dagli Usca.

Contagi in aumento

Questo accade mentre nell’intera provincia stanno salendo vertiginosamente i contagi. Per il quinto giorno consecutivo, infatti, nel padovano si sono registrate più di cento nuove positività. Da lunedì il totale da inizio pandemia segna un preoccupante +639, tra le persone che hanno contratto il virus solo in questa settimana.