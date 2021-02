Studenti per Udu - Padova: «Meno servizi? Meno tasse» e chiedono aiuto all'ateneo

Dei 15 milioni stanziati dall'Ateneo ad aprile 2020 a favore della comunità studentesca, ne sono stati utilizzati meno di 4.

La causa di questo disavanzo è imputabile all'emergenza sanitaria, che ha di fatto impedito a molti studenti e studentesse di fruire dei bonus ai trasporti e agli affitti. A dirlo è Studenti per Udu Padova.

Benefici straordinari

«Lo scarso utilizzo dei benefici straordinari da parte degli studenti è attribuibile principalmente al protrarsi dell'emergenza sanitaria», dichiara Anna Tesi, neoeletta rappresentante Udu in Cda di ateneo: «Osservando i dati risulta evidente lo scarto tra le richieste della sim gratuita e i bonus per affitto e trasporti: le restrizioni entrate in vigore ad ottobre hanno di fatto impedito agli studenti di tornare a Padova, rendendo quindi poco appetibili le agevolazioni su affitto e trasporti. Ciò comunque non toglie che quegli 11 milioni di disavanzo vengano reinvestiti a favore degli studenti». Continua Pietro Notarnicola, coordinatore dell'UDU Padova: «I bonus non hanno avuto l'effetto sperato tra gli studenti, ma ciò non significa che le difficoltà siano rientrate. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha messo in difficoltà diversi studenti e famiglie, motivo per cui i bonus non sono più sufficienti. La nostra idea è di utilizzare gli 11 milioni di disavanzo dallo stanziamento per i benefici straordinari 2020/21, per introdurre un abbassamento delle tasse universitarie, in base al reddito. Una misura di questo tipo porterebbe ad un risparmio anche di alcune centinaia di euro per gli studenti con le fasce Isee più basse».

Apertura

L'Ateneo nel frattempo prende tempo, è l'accusa: «Abbiamo avuto un'apertura per il prossimo anno accademico ma la situazione rimane gravosa per gli studenti e le studentesse padovani. Le tasse sono già alte, per i fuori corso sono addirittura fuori legge, dato che superano ampiamente il tetto del 20% fissato dallo Stato" conclude Notarnicola "L'Ateneo non può far finta di nulla di fronte ad una situazione così drammatica: siamo stati investiti di un mandato elettorale chiaro da 13mila studenti dell'ateneo, anche per ottenere un abbassamento delle tasse".