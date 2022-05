L'Hospice pediatrico è realtà. Arriva l'ok definitivo

Finalmente dopo un impegno durato alcuni anni, l’Hospice Pediatrico di Padova e del Veneto sito in Padova, in via Ospedale n. 57 avrà una nuova sede. Nell’aprile del 2021, infatti, era stata inviata al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, una lettera accorata nella quale, esponendo i cambiamenti dell’approccio medico alle patologie inguaribili di cui sono affetti circa 750 bambini in Veneto, si chiedeva appunto un nuovo Hospice Pediatrico, più ampio e funzionale all’aumento dei bisogni di risposta residenziale e di coordinamento della Rete, in prossimità alla zona ospedaliera che potesse fungere anche sede del Centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche e in grado di rispondere a tutti i criteri di qualità definiti per legge da un punto di vista organizzativo, strutturale e di ruolo nella Rete dei Servizi Regionali. Sulla base dell’esperienza acquisita nei molti anni di attività e sulla base della proposta della Commissione Nazionale delle CPP (fabbisogno minimo 0,1 posti letto Hospice pediatrico su 10.000 minori), si richiedeva una capacità di accoglienza di almeno 10 posti letto. La nuova sede sarà pienamente rispondente a queste esigenze e consentirà inoltre di poter allestire anche un’Unità residenziale di Respite Care – altro elemento della Rete di Terapie del Dolore e Cure Palliative Pediatriche a supporto ed in stretta relazione con l'attività dell'Hospice Pediatrico - dove accogliere pazienti pediatrici con patologia complessa da soli e-o con familiari per ricoveri sollievo; e un’unità residenziale di 2 posti letto, dove le famiglie possano accompagnare i piccoli pazienti per avere dei brevi periodi di sollievo dalla fatica dell'assistenza.

Zaccaria

«Un grande successo per la nostra Associazione – commenta con orgoglio il Presidente Prof. Giuseppe Zaccaria – che sin dall’inizio ha avanzato questa proposta sostenendo la necessità di un salto di qualità nell’approccio alle cure palliative pediatriche, anche in ragione del ruolo leader che Padova, in ambito sanitario, ha sempre esercitato nel Veneto e nel Triveneto. Ringraziamo di cuore la Regione Veneto ed il suo Presidente Luca Zaia per la sensibilità dimostrata, nonché il Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Dottor Giuseppe Dal Ben per l’entusiasmo con cui ha fatto proprio, portato avanti e seguito l’iter della nostra proposta e contiamo sul sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e del Veneto e delle altre Associazioni cui stanno a cure le cure palliative pediatriche»

Benini

«Da anni aspettavamo un segnale – risponde commossa la Dr.ssa Franca Benini, Responsabile dell’Hospice Pediatrico di Padova e del Veneto –. La necessità di una sede più adeguata era tra le nostre priorità per meglio rispondere alle esigenze della famiglie dei nostri bambini e delle Associazioni che ci seguono quotidianamente. Grazie alla Associazione “La miglior vita possibile” per il continuo supporto, per la concretezza, la fiducia e il tempo impegnato per conseguire questo importantissimo risultato. Questa nuova sede ci darà la possibilità di seguire e accogliere ancor meglio i nostri pazienti e di migliorare il nostro lavoro e di tutti gli operatori che lavorano accanto a noi ogni giorno. A nome di tutti, bambini, famiglie e personale dell’Hospice, davvero un sincero grazie»

Hospice

Attualmente l’Hospice Pediatrico di Padova e del Veneto segue 250 bambini. Lo stabile individuato quale nuova sede, in Via Falloppio n.17 con una estensione di circa 1.400 metri quadrati, consentirà di portare la recettività dagli attuali 4 posti della sede di Via Ospedale a 10 posti, più che raddoppiando quindi la capienza e la possibilità di accogliere i piccoli pazienti. Ora dovranno partire i lavori di ristrutturazione e allestimento per il completamento dei quali si prevede un biennio.