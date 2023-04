Salute al femminile, 18 e 20 aprile visiste ginecologiche gratuite al policlinico di Abano

Martedì 18 e giovedì 20 aprile il Policlinico Abano di Abano Terme offrirà visite gratuite per promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle principali patologie della donna in occasione dell’ottava edizione dell’(H) Open Week. L’iniziativa a cui ha aderito anche quest’anno la struttura sanitaria di piazza Cristoforo Colombo è promossa da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile.

I dettagli

Nel dettaglio, il Policlinico Abano propone il 18 aprile visite ginecologiche e il 20 aprile visite senologiche. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione tramite il Cup al numero 049 8221273 o via mail a cuponline@casacura.it. Per info sull’iniziativa nazionale: www.bollinirosa.it. Hanno aderito all’(H) Open Week, patrocinata da 18 società scientifiche, oltre 250 ospedali, facenti parte, come il Policlinico Abano, del network dei “Bollini Rosa”, e caratterizzati da un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali.