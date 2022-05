In Prato della Valle un weekend di prevenzione, visite mediche e screening gratuiti

Prato della Valle accoglie sabato 14 e domenica 15 maggio la prima edizione di “Dì Salute Weekend”, l’evento dedicato a prevenzione, salute e benessere, in collaborazione con il Comune di Padova. Per due giornate la più grande piazza d’Italia si trasforma in un villaggio della salute con visite, controlli, check-up e consulenze gratuite affidate a quindici realtà sociosanitarie. Davanti al lobo di Santa Giustina verranno effettuati circa 1.500 screening all’interno dei sei ambulatori mobili attrezzati.

Ercolin

«Durante la pandemia di Covid-19, soprattutto nelle fasi più acute, le attività ambulatoriali e gli esami non urgenti hanno subito un significativo rallentamento. L’impatto del Covid sugli screening e sulle diagnosi sul lungo termine è argomento di discussione e preoccupazione da parte della comunità scientifica – dichiara Matteo Ercolin, coordinatore dell’evento Dì Salute Weekend -. Ecco perché, confrontandoci con il Comune di Padova, si è deciso di dare vita a un evento che non parlasse di prevenzione, ma “facesse prevenzione” offrendo una serie di visite, controlli e check up gratuiti nel cuore della città. Il nostro villaggio della salute a cielo aperto ha un significato speciale perché vuole richiamare l’attenzione di grandi e piccini sul prendersi cura di sé. Un concetto globale che include la promozione di sani stili di vita, i controlli periodici e il benessere mentale». Immediata la risposta dei padovani, che hanno già occupato tutti gli slot disponibili per la prevenzione senologica e per quella del melanoma. Registrano il tutto esaurito anche i laboratori EsperiMusme dedicati alle scolaresche.

Moschetti

«In questi ultimi anni il Progetto Città Sane ha lavorato moltissimo con le associazioni e le strutture sociosanitarie per promuovere questa cultura e cercare di diffonderla a tutte le età, partendo dalle scuole – afferma Stefania Moschetti, consigliera e delegata al progetto Città Sane di Padova -. Il weekend “Di Salute” è un’occasione unica per continuare su questa strada, cercando di raggiungere il maggior numero possibile di persone, perché il diritto alla salute sia sempre più universale e inclusivo. Peraltro, l’assunzione di un’autentica cultura della prevenzione non può che essere il frutto di una mobilitazione integrale di tutti gli enti e associazioni all’interno di una logica anche di solidarietà e di inclusione sociale. Si tratta di un impegno a lungo termine che il Progetto Città Sane intende continuare a portare avanti per la Salute di Tutti»

Le visite prenotabili

Tutte le informazioni al sito padova.disalute.it

PREVENZIONE SENOLOGICA, a cura di LILT Associazione provinciale di Padova

PREVENZIONE DEL MELANOMA, a cura di Associazione Piccoli Punti Onlus

PREVENZIONE ANDROLOGICA, a cura di Fondazione Foresta Onlus

PREVENZIONE DEL CHERATOCONO E GLAUCOMA, a cura di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, in collaborazione con il Centro Oculistico San Paolo dell’Azienda Ospedale Università Padova

TEST COLESTEROLO E ESAME BATTITO CARDIACO, a cura di Associazione Medici in Strada Padova

PREVENZIONE ODONTOIATRICA E SCREENING DELL’EPATITE C, a cura di Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Padova

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DETERMINAZIONE PARAMETRI DELLA PELLE, a cura di LloydsFarmacia

Psicologia

Uno spazio particolare è riservato, nel corso dell’evento, alla salute psicologica con la partecipazione dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, presente con uno ampio spazio espositivo e protagonista domenica alle ore 10.30 di MoviMENTI, la prima edizione della camminata per il benessere nella storia della psicologia e della medicina patavina. La passeggiata, adatta a tutte le età e livelli di allenamento, rientra nelle attività di promozione degli stili di vita sani. Le libere donazioni raccolte in occasione dell'evento saranno interamente riversate, con atto di donazione vincolata, a sostegno del Servizio psicologico online "Emergenza Ucraina" dell'Università degli Studi di Padova. È possibile ritirare la t-shirt dell’evento già nella giornata di sabato. Chi desidera partecipare e non si è iscritto precedentemente può presentarsi a Prato della Valle almeno un’ora prima della partenza per la registrazione. Tutti i partecipanti, oltre alla t-shirt MoviMENTI dell'Ordine Veneto e alla bag di partecipazione con la merenda, avranno un coupon per visitare il MUSME – Museo di storia della medicina in Padova, nel corso del mese successivo.

Bambini

Per i più piccoli va segnalato l’atteso arrivo in Prato della Valle dei laboratori EsperiMUSME, organizzati dal Musme, che nelle giornate di sabato e domenica permettono ai bambini e ai ragazzi di toccare con mano la scienza e cimentarsi in divertenti attività. Questi i laboratori proposti: A Stomaco pieno; ABC…Vitamine in frutta e verdura; Nel mio corpo: viaggio nei luoghi del corpo dove accogliamo emozioni forti e sensazioni intense; Cereali, che passione!; DNA…la carta di identità di ognuno di noi.