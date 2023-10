Sanremo, De Antoni alla caccia della tripletta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Edoardo De Antoni andrà per la terza in fila all'imminente Rallye Sanremo, nuovo appuntamento con un Clio Trophy Italia che, dopo due eventi, ha trovato nel pilota di Camposampiero l'uomo da battere, forte di una doppietta senza appello. Il portacolori di Collecchio Corse, dopo aver posto la propria firma al Roma Capitale ed al 1000 Miglia, scenderà nella riviera ligure per mettere una significativa ipoteca sul monomarca. La tappa, valevole anche per il Campionato Italiano Assoluto Rally, sancirà il giro di boa della serie, pronta ad inaugurare successivamente un rush conclusivo a coefficiente maggiorato. “Siamo partiti con il piede giusto in questo trofeo” – racconta De Antoni – “ed abbiamo portato a casa due vittorie in altrettante partecipazioni. Ora ci troviamo in testa alla classifica provvisoria ma abbiamo ancora tre trasferte davanti a noi, due delle quali avranno coefficiente maggiorato, quindi sarà importante poter tornare da Sanremo con un buon piazzamento. È naturale che, dopo aver vinto le prime due, l'obiettivo è quello di fare nostra anche la terza ma gli avversari non staranno a guardare con le mani in mano. Cercheremo di fare del nostro meglio pure qui.” Alla guida della Renault Clio Rally5, messa a disposizione da Vsport, l'unica punta della scuderia di Felino sarà al via con Giulia Muffatti, nuova compagna di abitacolo per l'occasione. Da un equipaggio inedito alla maggiore conoscenza di un contesto, quello del Sanremo, già affrontato da De Antoni nella passata stagione, all'interno del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, dove chiuse ai piedi del podio nonché sesto tra gli Under 25. “In questo inizio di stagione ho cambiato diverse volte navigatore” – sottolinea De Antoni – “ed anche in questa trasferta daremo vita ad un duo mai visto. Correrò con Giulia Muffatti, navigatrice esperta con la quale il feeling non tarderà ad arrivare. Siamo pronti per il via.” Saranno due le giornate di gara previste per la settantesima edizione del Sanremo, ad iniziare dalla speciale spettacolo “Vigne di Bajardo” (2,27 km) che scatterà Venerdì 29 Settembre. La battaglia vera si svilupperà l'indomani, Sabato 30 Settembre, con dodici tratti cronometrati in programma, ad iniziare da un primo giro su “Langan” (14,62 km), “Apricale” (5,09 km), “Bignone” (7,49 km) e “Coldirodi” (5,46 km) per proseguire nel pomeriggio con il ritorno a “Langan”, “Semoigo” (7,36 km), “Bignone” e “Coldirodi”, ad anticipare il quartetto conclusivo. Sulle ultime “Langan”, “Semoigo”, “Bignone” e “Coldirodi” si giocheranno le residue chances. “Il Sanremo è una gara che richiede un alto livello di concentrazione” – aggiunge De Antoni – “perchè le prove speciali sono caratterizzate da tante curve che non ti lasciano respiro. Il ritmo è decisamente elevato per una gara che rimane sempre tra le più toste in Italia. L'incognita del meteo qui ha sempre fatto una bella differenza, staremo a vedere se cercherà di rimescolare le carte anche in questa edizione. Daremo il massimo per portare a casa la terza vittoria di fila.”