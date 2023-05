Una lezione speciale per crescere con il concetto di legalità nel dna

Nell’ambito della promozione e diffusione della legalità nelle scuole i carabinieri della Compagnia di Abano Terme e le insegnanti referenti della scuola primaria Busonera e della scuola dell’infanzia Gesù Bambino hanno organizzato due distinti incontri il 22 e il 23 maggio con oltre 250 piccoli alunni, finalizzati a far conoscere l’Arma nelle sue forme essenziali, facendo per un giorno lezione in modo particolare. Sono state due giornate speciali, diverse dal solito per i giovanissimi alunni delle due scuole, grazie all’incontro con i Carabinieri.

Le attività

Nel corso delle mattinate, i piccoli studenti hanno avuto modo di conoscere Coco, il collega a quattro zampe del Nucleo Cinofili di Torreglia, valido aiuto per i carabinieri nei servizi di ordine pubblico. hanno toccato con le loro mani la grande uniforme speciale e l’uniforme operativa utilizzata nei servizi di ordine pubblico e visto tutte le uniformi che nelle differenti occasioni vengono indossate dai carabinieri. Inoltre hanno potuto ammirare una “gazzella” del Nucleo Radiomobile, che con le sue luci blu, le sirene, i dispositivi d’emergenza e la tipica livrea istituzionale ha catturato l’attenzione di tutti i curiosi osservatori. Hanno assistito ad una dimostrazione dell’impiego del robot utilizzato dagli artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Padova per il disinnesco di esplosivi e infine, hanno ascoltato con grande attenzione come i carabinieri forestali si occupano della tutela della natura e dell’ambiente in tutte le sue forme, specialmente della tutela delle specie protette, grazie al prezioso e qualificato intervento dei carabinieri forestali della stazione di Montegrotto Terme e del Nucleo Cites di Venezia.