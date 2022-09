Ai nastri di partenza il progetto di doposcuola per giovani studenti

Inizia il 3 ottobre un nuovo progetto sperimentale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Albignasego: è il doposcuola pomeridiano proposto alla scuola Valgimigli di via Tito Livio, organizzato dall’associazione Asd Aska, sezione Progetti Sociali, con il patrocinio e la collaborazione dell’assessorato all'Istruzione e alle Politiche Scolastiche del comune di Albignasego.

I motivi

«Questo è un progetto sperimentale - ha detto Marco Mazzucato, assessore alle Politiche Scolastiche - .che nasce in seguito a una consultazione fatta a maggio dal Comune coinvolgendo tutti i genitori degli alunni del nostro Istituto Comprensivo.Su 2314 alunni, l’interesse ad utilizzare un eventuale servizio di doposcuola è stato espresso da 178 famiglie. Il principale problema è la suddivisione degli interessati nei 9 plessi, sette per le primarie e 2 per le secolare di primo grado, oltre alla ulteriore suddivisione per diverse fasce di età».

Il Comune ha deciso di partire comunque, in via sperimentale, accogliendo la richiesta della sezione Progetti Sociali dell’associazione Aska, con la quale già l’Amministrazione collabora in ambito sportivo. «La proposta, peraltro, - ha aggiunto l’assessore - riguarderà il plesso della Valgimigli centrale dal quale secondo il sondaggio provenivano il maggior numero di richieste, una quarantina su 178. A gestire le attività, come detto, sarà l’unica associazione che, per il momento ha presentato un progetto. Se prossimamente qualche altra associazione si proponesse per la gestione del servizio in un’altra scuola, l’Amministrazione valuterà certamente questa opportunità».

La gestione del servizio

L’Asd Aska di Albignasego gestirà il servizio dal 3 ottobre al 9 giugno accogliendo i ragazzi nella palestra della scuola il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 14 alle 18, dividendo il pomeriggio tra compiti e laboratori linguistici dalle 14 alle 16.30, e attività sportiva di base dalle 16.30 alle 18. Il progetto verrà seguito da tecnici sportivi con abilitazione all’insegnamento e da animatori laureati in mediazione linguistica per i laboratori dedicati. Le tariffe sono bimestrali e sono modulate in base al tempo che il bambino trascorrerà al doposcuola: 350 euro per l’intero pomeriggio; 250 euro solo per compiti e laboratori; 150 euro solo per l’attività sportiva.